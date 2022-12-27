Edirne’de Tarihi Tunca Köprüsü, hızlı tren çalışmaları nedeniyle araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Edirne’de Tarihi Tunca Köprüsü, hızlı tren çalışmaları nedeniyle araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Edirne şehir merkezinde devam eden yüksek hızlı tren çalışmaları nedeniyle, Tunca Köprüsü üzerinden Karaağaç istikametine gidiş ve gelişler 3 gün süreyle araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Türkiye’nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi’nin ilk etabı olan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule Hattı’nın 2024 yılında tamamlanması hedefleniyor.

2019 yılında yapımına başlanan Çerkezköy-Kapıkule Hattı’nda fiziki ray serim işlemleri devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının en önemli projelerinden olup, kente büyük katkı sağlayacak çalışmada yaklaşık 57 kilometre hat serimi yapıldı. Şehir merkezinden Karaağaç Mahallesi’ne, Karaağaç’tan da şehir merkezine gidecek vatandaşların, Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü’nü kullanmaları istendi.

Tarihi köprü, 27 Aralık-29 Aralık tarihlerinde yaya ve araç trafiğine kapalı tutulacak.