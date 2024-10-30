Bayburt’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Taşhan Sanat Galerisi’nde ‘Bayburt’ta Cumhuriyetin 101’inci Yılı’ konulu resim sergisi açıldı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve il protokol üyeleri serginin açılışını birlikte gerçekleştirdiler. Açılışın ardından protokol üyeleri sergiyi gezerek, eser sahiplerinden bilgi aldılar. Birbirinden özel ve güzel tabloların sergide yer aldığını belirten Vali Eldivan, sanatın birleştirici ve kültürel mirası yansıtan gücüne vurgu yaparak, serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.