Afyonkarahisar’da 1600’lü yıllarda yaptırılan tarihi Taşhan, şimdilerde kentin turistik bir mekanı haline geldi. Yerli ve yabancı turistlerin Afyon’a özgü el sanatlarını inceleyip hediyelik eşya alabilecekleri Taşhan Çarşı’da hat sanatından keçeciliğe, yemeniciliğe kadar pek çok çeşit sanat icra ediliyor.

Afyonkarahisar’da 1600’lü yıllarda yaptırılan tarihi Taşhan, şimdilerde kentin turistik bir mekanı haline geldi. Yerli ve yabancı turistlerin Afyon’a özgü el sanatlarını inceleyip hediyelik eşya alabilecekleri Taşhan Çarşı’da hat sanatından keçeciliğe, yemeniciliğe kadar pek çok çeşit sanat icra ediliyor.

17. yüzyıldan kalan tarihi Taşhan, çarşı haline getirilerek Afyonkarahisar turizmine kazandırıldı. Pek çok esnafın bulunduğu tarihi Taşhan Çarşı’da el sanatları da icra ediliyor. Çarşıyı ziyaret eden yerli ve yabancı turistleri hediyelik eşya almadan çarşıdan çıkamıyor.

Tarihi Taşhan işletmecisi emekli öğretmen İhsan Soysal, çarşının gözde bir mekan haline geldiğini söyledi. Soysal, şöyle konuştu:

"Burası 1600’lü yılların başında Hoca Üveys önderliğinde yemenici esnafı tarafından yapılan bir han. Yüzyıllar boyunca kullanılmış son yıllarda atıl vaziyette depolar vesaire durumdayken Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 10 yıl kadar önce restore edilmiş. Restore edildikten sonra da turizme açıldı. İşletmesi bize nasip oldu. Biz de memleketimizi sevdiğimiz için Afyon’a bir turizm merkezi kazandırmak amacıyla çarşı haline getirdik. Burada Afyon’un el sanatlarından oluşan birçok esnaflar var. Yemenici var, hattat var. Gelen turistlerden oldukça rağbet görüyor. Çarşı gezildikten sonra burada bir mola veriliyor. Çay kahve içiliyor. Alışveriş yapılıyor. Tüm misafirleri, Afyon’a yolu düşen herkesi biz buraya bekliyoruz. Tabi arada pandemi dönemi olunca biraz kopukluklar oldu ama şimdi çarşı yeniden toparlanıyor. Buraya gelen misafirlerimiz hediyelik eşyadan tutun da Afyon’un el sanatları örneklerine kadar her şeyi bulabilirler."