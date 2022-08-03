Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan tarihi Diyarbakır Surlarının kaçak yapılardan temizlenmesi çalışmaları sırasında oluşan hafriyatı temizledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan tarihi Diyarbakır Surlarının kaçak yapılardan temizlenmesi çalışmaları sırasında oluşan hafriyatı temizledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılana açıklamaya göre, Surlarda Diriliş mottosuyla başlattığı restorasyon çalışmaları çerçevesinde Benusen bölgesinde koruma bandı içinde bulunan Surlara bitişik burçlarda kaçak yapı ile gecekonduyu temizledi.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, kaçak yapıların yıkımı sonrası alanda oluşan hafriyatı Büyükşehir Belediyesi’nce belirlenen hafriyat alanına nakletti.

Kente gelen ziyaretçilerin Surların en ihtişamlı burçlarının bulunduğu bölgeyi izleyebilmesi ve gezebilmesi amacıyla hazırladığı “Sur Dışı Benusen Çevre Düzenleme Projesi”nin tamamlanmasıyla, Mardinkapı ile Urfakapı arasında kalan 1172 metrelik bir hatta bulunan Nur, Yedikardeş, Ulu Beden (Evli Beden) ve Selçuklu burçlarının ihtişamı ortaya çıkacak.