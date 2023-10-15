Fatih’te tarihi Topkapı surlarında bir erkek cesedi bulundu.

Olay, saat 15.00’da Fatih Ulubatlı Hasan Kavşağı mevkiinde bulunan tarihi Topkapı surlarında meydana geldi. Vatandaşlar, hareketsiz yatan bir kişiyi görünce polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede 35 yaşlarındaki şahsın üzerinde izler olduğu tespit edildi. İncelemeler sonrası surların üstünden itfaiyenin yangın merdiveni ile aşağıya indirilen erkek cesedi, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polis, şüpheli ölümle ilgili inceleme başlattı.