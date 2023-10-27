Gümüşhane’de Kocaeli Üniversitesi Yabancı Diller Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. İsmail Hakkı Paslı tarafından tarihi Süleymaniye Mahallesi’nin 23 yıllık değişimini vurgulayan ’23 Yıl Önce 23 Yıl Sonra’ sergisi açıldı.

Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü binasında sergilenen 17 fotoğrafta tarihi Süleymaniye Mahallesi’nde bulunan tarihi yapıların 23 yıl önceki ve günümüzdeki halleri yer alıyor. Yıllar önce geldiği memleketi Gümüşhane’nin Süleymaniye Mahallesi’nde çektiği fotoğraflardaki yapıların aradan geçen yıllar içerisinde bir bölümünün yenilendiğini bir bölümünün de aynı kaldığını söyleyen Paslı, bu sergiyle birlikte yeni nesillerde Gümüşhane tarihi hakkında bilinç oluşturmak istediğini ifade etti.

“Yeni nesillerde tarihi bilinç oluşturmak istedim”

Tarihi Süleymaniye Mahallesi’nin etkileyiciliğinden bahseden Kocaeli Üniversitesi Yabancı Diller Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi İsmail Hakkı Paslı (53) "Mesleğimden arta kalan zamanlarda çok profesyonel olmasa da fotoğraf çekimi yapıyorum. Fotoğraf çekmeyi ve gezmeyi seviyorum. Bu fotoğraflar 23 yıl öncesinden kalma, o günlerde bu fotoğrafları çekerken sergi yaparım düşüncem yoktu. Bu tip çalışmalar çok yapılabilen çalışmalar değil, eski halini bulup yeni halini çekeceksiniz bu açıdan sıra dışı bir fotoğraf sergisi aslında. Ben de bunları değerlendireyim dedim. Tüm fotoğraflarda yüzde 100 bir değişim yok ama tadilat yapılan, yenilenen tarihi kalıntılar var. Eski Gümüşhane’ye bir Gümüşhaneli olarak bir katkı sağlamak istedim. Önümüzde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı var bu vesile ile okullardan çocuklar da gelecek, tam hitap etmek istediğimiz kitle aslında öğrencilerimiz. Okullarda öğrencilerimizin tarih bilinci bu tür sanat, tarihi ve coğrafi olarak değerler bakımından bilinç oluşturmak için çok önemli” dedi.

Serginin tarihe sahip çıkma açısından çok önemli olduğunu söyleyen Altan Gümüşhaneli, “Şehrimizin tarihini yansıtmaya ve anlatmaya çalıştı, tebrik ediyorum. 23 yıl önce çektiği resimlerin yanına bir de yeni çektiği resimleri koydu. Bu sürede yıkıntılar arasında onarılan yapılar olmuş çok güzel bir görüntü, tarihimize sahip çıkma açısından çok güzel bir sergi” diye konuştu. İ