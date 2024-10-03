Gümüşhane’nin eski yerleşim yeri olan tarihi Süleymaniye Mahallesi, sonbahar renkleri ve yağmur sonrası oluşan sis tabakasıyla adeta bir doğa harikasına dönüştü.

Sonbaharın etkisiyle göz alıcı manzaralar sunmaya başlayan tarihi mahallede sarı ve kırmızı yapraklar, yağmurun ardından yükselen sisle birleşince adeta bir kartpostal görüntüsü ortaya çıktı.

Türkiye’de adını değerli bir madenden alan tek şehir olan Gümüşhane’nin eski yerleşim yeri olan Süleymaniye Mahallesi, tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkat çekerken sonbaharın getirdiği bu eşsiz güzellikler görenleri hayran bırakıyor.

Cami ile kilisenin yan yana bulunduğu ve şehre adını veren “Gümüş” madenlerinin yüzyıllar boyunca işletildiği mahalle, tarihten bugüne miras kalan camisiz minareleriyle de göz dolduruyor.

Yüzyıllar boyunca Türk, Ermeni ve Rum’ların bir arada yaşaması nedeniyle ’Hoşgörü merkezi’ olarak da nitelendirilen, doğa ile tarihi iç içe barındıran Süleymaniye Mahallesi geçmişin izlerini taşıyan camiler, minareler, kiliseler, hanlar, köprüler, hamamlar ve dükkanlar gibi 30’dan fazla tarihi eserin günümüze ulaştığı 3.derece kentsel ve doğal sit alanı.

Yağmur yağışının ardından Süleymaniye Mahallesi’nde beliren sis tabakası, mahalledeki eski yapıların mistik havasını daha da güçlendiriyor. Gümüşhane’nin en önemli turistik yerlerinden biri olan bu bölgede, sonbaharın görsel şöleniyle birlikte doğa severler ve fotoğrafçılar için mükemmel bir fırsat sunuluyor.