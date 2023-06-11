Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, tarihi Tarsus Evlerinin bulunduğu Kızılmurat Mahallesi’nde yer alan St. Paul Meydanında, yetişkinler için ‘Kamyon’ ve çocuklara eğlenceli dakikalar yaşatan ‘Dünyanın eski zamanlarında’ oyunlarını sergiledi.

St. Paul Meydanında ilk olarak yönetmenliğini Ozan Erdönmez’in üstlendiği, Mustafa Dincir’in de muhteşem bir performans sergilediği çocuk oyunu ‘Dünyanın eski zamanlarında’ oyunu oynandı. Akşam saatlerinde ise kırsal bir bölgede kamyonları bozulan ve kaldıkları zor durumdan kurtulmaya çalışan 4 kişinin yaşadıklarını anlatan ‘Kamyon’ oyunu izleyici ile buluştu. Memet Baydur’un yazdığı, Necati Kutlu’nun yönetmenliğinde sahnelenen ‘Kamyon’ oyununda, iş yaşamının zorlukları ve işçilerin yaşadıkları sıkıntılara sanatsal dille vurgu yapıldı.

“Açık havada tiyatro keyfi yaşatmak istedik”

Şehir Tiyatrosu Şube Müdürü Eylem Matyar, seyircilerden olumlu tepkiler aldıklarını belirterek, “Bugün Tarsus’a, Şehir Tiyatromuzun iki oyunuyla birlikte geldik. Gündüz ‘Dünyanın eski zamanları’ adlı çocuk oyunumuz ve akşam da yetişkinlerimiz için ‘Kamyon’ adlı oyunumuzla, yaz akşamlarında açık havada tiyatro keyfi yaşatmak istedik. Katılım güzeldi. Seyircilerden olumlu tepkiler aldık. Bundan sonra da bu tür etkinliklerimize devam edeceğiz” dedi.

“Kamyon” adlı tiyatro oyununu çok beğendiğini belirten seyircilerden Dile Tabanoğlu, “Tarihi bir ortamdaydık. Oyuncuların performansını çok beğendik. Devamını diliyoruz, çok güzel bir oyundu. Beğenerek izledik” diye konuştu.