Tüm yurtta olduğu gibi İzmir’de de Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için oylarını kullanmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren sandık başına gitmeye başladı.

Tüm yurtta olduğu gibi İzmir’de de Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için oy kullanma işlemleri başladı. Konak ilçesinde bulunan İzmir Atatürk Lisesi’nde oylarını kullanmak isteyen seçmenler, sabahın erken saatlerinden itibaren seçmen kağıtlarıyla oy kullanacakları okula akın etti. Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekillerini belirleyecek seçimler için İzmir’de, 3 milyon 442 bin 424 seçmenin oy kullanacağı toplamda 9 bin 877 sandık kurulurken, oy kullanma işlemleri 08.00-17.00 saatleri diliminde uygulanacak.

İzmir’de ilk oylar kullanılmaya başlandı

Oy kullanma işlemlerinin ardından gazetecilere açıklama yapan Mehmet Ali Kasalı, “Demokrasinin gereği olan şartlarda seçimin geçmesini arzu ediyorum. Bütün dünyaya örnek olabilecek şekilde geçmesini temenni ediyorum. İnşallah kazasız, belasız ve Türkiye’nin geleceğine dönük olumlu sonuçlar verecek seçim süreci olsun istiyorum” dedi. Oyunu kullanan bir diğer seçmen Ahmet Gözlükaya ise “Vatana, millete, Türkiye’mize hayırlı olsun. Oy pusulası çok geniş. Biraz kalabalık olmasa rahat oy kullanacaktık ama buna rağmen insan severek katlıyor. Milletimize, devletimize hayırlı olsun. İyi olan kazansın” diye konuşurken, Sara Kırbiç ise “Tarihi seçim için vatandaşlık görevimi yerine getirmeye geldi. Herkes için hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.