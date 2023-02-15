1574-1575 yıllarında Sokullu Mehmet Paşa tarafından Mimar Sinan’a yaptırıldığı bilinen külliyenin bulunduğu alanda yer alan tarihi Sarı Selim Camiinin tek minaresinin üst bölümü depreme dayanamayarak yıkıldı. Bahçesinde asırlık zeytin ağacı da bulunan cami, güvenlik şeridi çekilerek kapatıldı.

10’uncu Komando Tugayı çadır kurma faaliyetine devam ediyor

10’uncu Komando Tugayı çadır kurma faaliyetine devam ediyor

“Asrın felaketi” olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay’ın Payas ilçesinde bulunan Sokullu Mehmet Paşa külliyesi içerisinde yer alan asırlık tarihi Sarı Selim Camiinin minaresinin bir bölümü yaşanan depremde yıkıldı.

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