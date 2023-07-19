Trabzon’da Ortahisar Belediyesi, birçok tarihi binanın bulunduğu Sarayatik Sokak, Sarayatik Camii Sokak ve Çifte Hamam Sokak’ta Sokak Sağlıklaştırma Projesi başlattı.

Altyapı çalışmalarından dolayı kilit parke taşlarıyla kaplı sokaklar bozulmalara uğrayarak yer yer de asfalt kaplama yapılmıştı. Ortahisar Belediyesi hazırlanan koruma amaçlı imar planında belirtilen tarihi sokaklarda dokusuna uygun ve iklim şartlarına elverişli taş kullanılması önerisi doğrultusunda başlattığı Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında; Sarayatik Camii Sokak’ta 745.54 m, Sarayatik Sokak’ta 107.20 m, Çifte Hamam Sokak’ta ise 258.35 m olmak üzere toplamda 1.111,09 m alanda sokak sağlıklaştırma çalışması yapıyor. Projede 50x20x8 cm ebatlarında doğal bazalt oluk taşı kullanılıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 12.07.2023 tarihinde ihale edilen projenin, 17.09.2023 tarihinde tamamlanacağını dile getirdi. Trabzon’un en eski yerleşim yerlerinin bulunduğu ve içinde birçok tarihi binayı barındıran alandaki çalışmaların tarihi dokuya uygun olarak yapılacağını belirten Başkan Genç, “Trabzon Basın Tarihi Müzesi ile birlikte birçok tarihi tescilli binanın yer aldığı Sarayatik bölgesinde sokak sağlıklaştırma çalışması başlattık. Projemizi 1.150.500,00 TL bedelle ihale ettik. Yaklaşık iki aylık bir çalışmadan sonra projemizi tamamlayacağız. Ve çok tarihi nadide binaların yer aldığı, eski mahalle kültürünün bir nebze de olsa hissedildiği bu sokaklarımızı doğal görünümüne uygun hale getireceğiz. İlerleyen zamanlarda cephe sağlıklaştırma projesini de hayata geçirdiğimizde bu bölge tarihi dokusuna en uygun hale bürünecek. Dolayısıyla tarih kenti Trabzon’un bu hüviyetine uygun bir projeyi daha hayata geçirmiş olacağız.” diye konuştu.