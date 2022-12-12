Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, tarihi şadırvanın restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarına önce bölgedeki alt yapı sorunlarını çözerek başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, tarihi şadırvanın restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarına önce bölgedeki alt yapı sorunlarını çözerek başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, tarihi Ali Hikmet Paşa Meydanı’ndaki şadırvanın restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmalarına başladı. Cumartesi günü meydanın trafiğe kapatılması ile başlayan hummalı çalışma, ara vermeden devam ediyor.

Önce kronik sorunlar çözülüyor

31 Aralık’a kadar restorasyonu tamamlanması planlanan meydan projesini, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yasin Sağay ve ilgili daire başkanları yerinde inceledi. Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ), yağmur drenaj ve şebeke hattı uygulamalarını tamamlamasının ardından hızlı bir şekilde çevre düzenlemesi yapılacak. Devam eden altyapı çalışmaları sayesinde Karaoğlan, Dumlupınar ve Hisariçi mahallerinden gelen yağmur suları, su birikintisine neden olmadan 130 metre yağmur drenaj hattı ile Çay Deresi’ne aktarılacak. Yeraltı çöp konteynırları ile kent mobilyalarının da yenileceği, yeni yeşil alanların oluşturulacağı düzenleme çalışmaları dahilinde tarihi şadırvan geçmişteki özgün formu ile restore edilecek.