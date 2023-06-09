Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, ‘Kral Kızı’ adıyla bilinen Basilica Therma Roma Hamamının şifalı sularından üretilen sıvı sabun ve şampuanı tanıttı.

Kent Parkta basın mensuplarıyla bir araya gelen Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, belediye bünyesinde kurulan tesiste 2 bin yıllık Roma Hamamının şifalı termal sularından günlük bin adet sıvı sabun ve şampuanın üretildiğini söyledi. Tesiste 12 kişinin istihdam edildiğini de belirten Açıkel, ürünlerin birçok şehre gönderildiğini ifade etti.

Kral Kızı Basilica Therma Roma Hamamı’nın tanıtımı noktasında kentte görev yapan basın mensuplarının büyük desteği olduğunu da belirten Açıkel, “Roma Hamamının uluslararası alanda tanıtımına yaptığınız katkılardan dolayı teşekkür ederim. UNESCO Dünya Mirası listesine girmemizde Yozgat’ımızın basınının çok ciddi katkıları oldu. Roma Hamamının şifalı termal suyundan Türkiye’de bir ilk olarak kendi tesisimizde kendi markamızla ürettiğimiz sıvı sabun ve şampuan üretimine başladık. Çok ciddi bir yatırım ve ürün. Bu ürünlerin tanıtımı noktasında herkesin desteğini bekliyoruz.” dedi.