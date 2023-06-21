Gölpazarı ilçesinde bulunan tarihi otel ve yöresel kahvaltı salonu, ilçenin zengin tarihi ve kültürel değerlerini koruma amacıyla yapılan restorasyon çalışmalarının ardından Kurban Bayramı’nda hizmet vermeye başlayacak.

Restorasyon çalışmaları çerçevesinde kamu hizmeti veren tarihi Hohorlar Çeşmesi ve meydanında bulunan iki tarihi yapının restorasyonu tamamlandı. İlçenin en eski yapılarından biri olan ve geçmişte belediye hizmet binası olarak da kullanılan yapı, 5 yıldızlı otel konforunda tarihi bir butik otele dönüştürüldü. Ayrıca yanında bulunan diğer yapı, uzun yıllar ‘Çongur Lokantası’ olarak bilinen bir mekân olarak hizmet vermiş olup şimdi ise ilçenin yöresel lezzetlerini sunacak bir kahvaltı ve yemek salonu olarak restore edildi. Tamamlanan iki tarihi yapı, Kurban Bayramı’nda hizmete açılarak vatandaşlara sunulacak.

Gölpazarı ilçesi, tarihi otel ve yöresel kahvaltı salonuyla birlikte ziyaretçilere hem konaklama hem de yöresel lezzetleri deneyimleme fırsatı sunacak. Kurban Bayramı süresince hizmet vermeye başlayacak olan bu tarihi mekanlar, ilçenin kültürel zenginliklerini yaşatma ve tanıtma amacına hizmet edecek.