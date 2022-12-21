Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 19. yüzyıldan günümüze ulaştığı değerlendirilen tarihi Osmanlı hamamında restorasyon çalışmaları sürüyor.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 19. yüzyıldan günümüze ulaştığı değerlendirilen tarihi Osmanlı hamamında restorasyon çalışmaları sürüyor.

Tarihsel ve kültürel mirasa sahip çıkmak, ilçenin turistik gelişimine katkı sağlamak amacıyla birçok tarihi eseri restore ederek ilçeye kazandıran Gölcük Belediyesi, Yukarı Ulaşlı’da bulunan tarihi Osmanlı hamamındaki restorasyon çalışmalarına da hız verdi. Mülkiyeti Gölcük Belediyesi’ne ait arsada bulunan hamamdaki devam eden çalışmaları Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer yerinde inceledi. Sezer, "Gölcük’ümüzün tarihsel ve kültürel mirasına sahip çıkmak ve ilçemizin turistik gelişimine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu çalışmalarımızdan biri de Ulaşlı’daki Osmanlı döneminden kalan tarihi hamam. 2. Grup Korunması Gerekli Kültür Varlığı olarak tescil edilen hamamı, aslına ve fonksiyonuna uygun olarak imar ve ihya ediyoruz. Tarihi hamama çıkan bayıra da ahşap travers merdiven yaptık. Bu peyzaj düzenlenmesi sonrasında alana estetik bir görünüm kattı. Yakın zamanda da restorasyon çalışmasını tamamlayacağız" dedi.