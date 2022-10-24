Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, Adana’nın Kozan ilçesindeki tarihi İnkılap İlkokulu’nda Cumhuriyetin 99’uncu kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde konser verdi.

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, Adana’nın Kozan ilçesindeki tarihi İnkılap İlkokulu’nda Cumhuriyetin 99’uncu kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde konser verdi.

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ilçede 1900’lü yıllarda yapılan ve ilçenin en eski okulu olma özeliğini taşıyan İnkılap İlkokulu’nda verdiği konsere öğrenciler de ellerindeki Türk bayraklarıyla eşlik etti.

Konserde Gençlik Marşı, Cumhuriyet Marşı ve Atatürk’ün sevdiği bazı eserler icra edildi.

Öğrenciler ilk kez senfoni orkestrası dinleme imkanı bulduklarını belirterek, ilk kez gördükleri müzik aletleri ve konserle heyecan yaşadıklarını söyledi.

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası Şef Yardımcısı Eray İnal, 29 Ekim Cumhuriyetin 99. kuruluş yıl dönümü nedeniyle öğrenciler ile bu tarihi okulda bir araya geldiklerini ifade ederek, "Klasik müzik ve marşlarımız olan repertuar ile bizleri izlemeye gelemeyen öğrencilerimizin yanına bizler gelelim istedik. Bugün çocuklarımız ile güzel bir coşku içinde bir aradayız" dedi.

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası Müdürü Serdar Bakırezen ise, “1900’lü yıllarda yapılan tarihi okulumuzda eğitim konserimizi gerçekleştirmiş bulunduk. Burada öğrencilerimiz ile birlikte hem senfoni orkestrasını tanıtmış oluyoruz hem de Cumhuriyet coşkusunu öğrencilerimiz ile birlikte kutluyoruz” diye konuştu.

Okul müdürü Turan Pazarcı da, öğrencileri vatan, millet, bayrak sevgisi ile yetiştirmeyi hedeflediklerini belirterek onları devlet senfoni orkestrası ile buluşturmanın heyecanını yaşadıklarını kaydetti.