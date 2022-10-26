Eskişehir’in en gözde lezzetlerinden olan kızgın kumda kahve, havaların soğuması ile birlikte vatandaşların ve turistlerin daha çok ilgi odağı oldu.

Eskişehir’in en gözde lezzetlerinden olan kızgın kumda kahve, havaların soğuması ile birlikte vatandaşların ve turistlerin daha çok ilgi odağı oldu.

Tarihi Odunpazarı Bölgesi’ni ziyaret etmeye gelen vatandaşlar, hem ısınmak hem de lezzetinden dolayı kış mevsiminde kumda kahveyi daha çok tercih ediyor. Soğuk havaların etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte kafelerde vakit geçiren turistler ise içecekler arasında kumda kahveye ilgi göstermeye başladı.

“Turistlerin gözdesi”

Tarihi Odunpazarı Bölgesi’nde uzun zamandır kafe işleten Ömer Büyüksarı, özellikle kışın vatandaşların kumda kahveye daha fazla ilgi gösterdiğini belirtti. Özellikle turistlerin ilgisinin yoğun olduğunu dile getiren Büyüksarı, “Kış ayının yaklaşmasıyla kumda kahveye ilgi arttı. Farklı bir pişirme yöntemi olduğu için vatandaşların dikkatini çekiyor. Lezzetli olduğuna dair geri dönüşler de alıyoruz. Vatandaşlar özellikle içlerini ısıtmak için kumda kahveyi tercih ediyor. Yurt dışından gelen turistler ise genellikle internette yazan güzel yorumlardan etkilenip işletmemize geliyorlar” ifadelerini kullandı.