Eskişehir’e yakınlarıyla bayramlaşmak için başka şehirlerden gelen vatandaşlar, Tarihi Odunpazarı Evleri’ni görmeden gitmedi.

Eskişehir’de turistlerin uğrak noktalarından birisi olan Tarihi Odunpazarı Evleri’nde bayram yoğunluğu meydana geldi. Aileleriyle bayramlaşmak için şehir dışından gelen vatandaşlar, bayramın ikinci gününde Eskişehir’i gezmeye çıktı. Tarihi bölgeye yoğun rağbet gösteren turistler Odunpazarı sokaklarına adeta akın etti. Özellikle lületaşı ve hediyelik eşyalara yoğun ilgi gösterilirken, met helvacılarında uzun kuyruklar oluştuğu ve çibörek dükkânlarının tamamen dolduğu görüldü. Bazı vatandaşlar ise kafelerde çay keyfi yaparak güzel havanın ve Odunpazarı’nın tadını çıkardı. Her sokak başında bolca fotoğraf çekinen turistler ise gözlerden kaçmadı.

“Buraya her zaman gelmek istiyorum ve fırsat buldukça da geleceğim”

Eskişehir’deki yakınlarıyla bayramlaşmak için İstanbul’dan gelen Aykut Akçakoca, Tarihi Odunpazarı Evleri’nin gezi için çok keyifli bir yer olduğunu söyledi. Eskişehir’le ilgili düşüncelerini de aktaran Akçakoca, “Burası merak ettiğim ve gelmek istediğim bir yerdi. İstanbul ile Eskişehir arasında çok fazla mesafe olmamasına rağmen ancak şimdi fırsat bulabildik. Şu anda burada olmaktan mutluyum. Çünkü modernizasyonla tarihi bütünleştirmiş başarılı bir yerel yönetim olduğunu ve çok iyi işler yaptığını gözlemliyorum. Burası gezi için çok keyifli bir yer, o yüzden herkese de tavsiye ediyorum. Met helvası ve çibörek de yedik, güzel yapılan şeylerin yerinde denenmesi gerekir. Eskişehir Anadolu’nun en modern kentlerinden birisi. Bir öğrenci kenti olarak gençlere yönelik çok güzel fırsatlar var. Eskişehir, tarihi korunmuş ve tarihin üzerine inşa edilmiş modern bir kent. Ayrıca üniversiteliler buraya ayrı bir renk katıyor. Eskişehir’in sanayisi de gelişmiş, her anlamda Anadolu’nun en merak edilen kentlerinden birisi. Buraya her zaman gelmek istiyorum ve fırsat buldukça da geleceğim” dedi.