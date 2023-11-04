Eskişehir’de bulunan tarihi Odunpazarı Evleri, yılın son sıcak günlerinde turistlerin ilgi odağı oldu.

Yılın son sıcak günlerinin yaşanması sebebiyle yerli ve yabancı turistlerin Eskişehir’deki birçok tarihi yeri ziyaret ettiği görüldü. Eskişehir’de gezmek için en çok tercih edilen yer ise Odunpazarı’nda bulunan Tarihi Odunpazarı Evleri oldu. Havaların zaman zaman soğuk olmasıyla son sıcak günlerin yaşandığını farkeden yerli ve yabancı turistler, Odunpazarı Evleri’ne akın ettiler. Bölgeyi ziyaret eden turistler, Osmanlı’nın mimarı ve tarihi yapısını inceleme fırsatı yakalarken aynı zamanda da bolca fotoğraf çektirerek anı biriktirdiler. Kafileler halinde gezen turistler, Odunpazarı Evleri’nden ayrılırken birçok hediyelik eşya almayı da ihmal etmediler.