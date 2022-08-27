Eskişehir’de düzenlenen Bilecikliler Şenliğiyle birlikte tarihi Odunpazarı bölgesinde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Eskişehir’de düzenlenen Bilecikliler Şenliğiyle birlikte tarihi Odunpazarı bölgesinde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan tarihi evleriyle meşhur Odunpazarı Bölgesi, bu günlerde Bilecikliler Şenliği ve Tanıtım Günleri’ne ev sahipliği yapıyor. Eskişehir Bilecikliler Eğitim Kültür Sosyal Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen şenliğe ilgil yoğun oldu. Tarihi evler önünde sık sık fotoğraf çekinen vatandaşlar, bir yandan kurulan stantlardan da alışveriş yapmayı ihmal etmedi. Kalabalıkla birlikte satışları da artan bölge esnafı, mutlu olduğunu dile getirdi.

İlk kez düzenlenen ve 3 gün süren şenlik 28 Ağustos Pazar günü çadır ziyaretleri, Zeybek gösterileri, mehteran, katılımcılara karikatür sunumu ile 16:00’da son bulacak.