Alanya Belediyesi tarafından gerçekleştirilen restore çalışmaları son aşamaya gelen Oba Medresesi’nde incelemelerde bulunan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "2017 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 30 yıllığına Alanya Belediyesi’ne tahsis edilen bu medrese, 7. yılın sonunda bizim tarafımızdan Alanya turizmine inşallah kazandırılacaktır" dedi.

Alanya’nın önemli tarihi yapılarından olan Oba Medresesi’nde Alanya Belediyesi tarafından sürdürülen restorasyon çalışmalar devam ediyor. Alanya Belediyesi’nin kültür varlıklarının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması çalışmaları kapsamında eğitim yuvası olarak kullanılan tarihi Oba Medresesi’nde birinci etap çalışmalarının tamamlanmasının ardından ikinci etap çalışmalarına geçilmişti. Çevre düzenlemesi başta olmak üzere devam eden ikinci etap restorasyon çalışmalarında son aşamaya gelindi. Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde bulunan ve Alanya Belediyesi tarafından 30 yıllık kiralanan Oba Medresesi’nde restorasyon çalışmaları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan projeye uygun olarak yapıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Medrese, vatandaşların ve turizmin hizmetine sunulacak.

‘’Bir işin daha sonuna gelmek üzereyiz’’

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Başkan Yardımcıları Hasan Servet Ünlü ve Hasan Can Kamburoğlu ile çalışmaların sürdüğü Oba Medresesi’nde incelemelerde bulundu. Başkan Özçelik kısa süre içerisinde Oba Medresesi’ni hizmete sunacaklarını belirterek, "Oba Mahallemizde 14. yüzyıl döneminde eğitim maksatlı yapılan Oba Medresesi’ndeki restorasyon çalışmalarını yerinde inceledik. İlk olarak 1965 yılında Metin Sözen tarafından bilimsel çalışmaları yapılmıştı. Buradaki ziyaretimiz sırasında gördük ki bir işin daha sonuna gelmek üzereyiz. 2017 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 30 yıllığına Alanya Belediyesi’ne tahsis edilen bu medrese 7. yılın sonunda bizim tarafımızdan Alanya turizmine inşallah kazandırılacaktır. Yüzde 90 aşamasına kadar getirdik, birkaç ay içerisinde tamamlanmasını bekliyoruz" dedi.