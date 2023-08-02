Tokat’ın Niksar ilçesinde bulunan tarihi kalede 2023 yılı kazı çalışmaları başladı.

Kazı çalışmasında yer alacak ekibi makamında ağırlayan Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Niksar Kalesi’nin ilçe turizmi için çok önemli olduğunu belirterek; “UNESCO geçici listesinde yer alan şehrimizin adını kalıcı listeye nakşetmek, ilçemizin turizm konusunda hakkettiği yere gelmesi için mücadelemiz sürüyor. Bu çerçevede Niksar Kalemizde bilim insanlarımızın öncülüğünde kazı çalışmalarımıza yeniden başladık. Kazı çalışmalarımıza liderlik eden; Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Turgay Yazar ile beraberindeki hocalarımız Arkeoloji Bölümünde görevli Doç.Dr. Davut Yiğitpaşa ve Araştırma Görevlisi Alper Atıcı ile bir araya geldik. Hocalarımıza ziyaretlerinden ve gayretlerinden ötürü teşekkür ediyorum” dedi.