Kastamonu Belediyesi tarafından her yağış sonrası yağmur sularının biriktiği tarihi Nasrullah Meydanında yapılan çalışmayla bu sorun ortadan kaldırılıyor.

Kastamonu’nun yıllara sirayet eden alt yapı sorununu çözmek için Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu öncülüğünde yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Göreve geldiği günden bu tarafa alt yapıya 150 milyon TL üzerinde yatırım yapan ve alt yapının şehrin atar damarı olduğunu ifade eden Başkan Vidinlioğlu, İller Bankası garantörlüğünde Dünya Bankası’ndan çekilecek 5 yıl ödemesiz akabinde ise 25 yıla bölünecek 25 milyon avroluk kaynak ile 168 kilometre içme suyu ve 68 kilometre ise atık su hattının yenileneceğini kaydetti.

Bu çerçevede Başkan Vidinlioğlu, Kastamonu Belediyesi tarafından tarihi Nasrullah Meydanı’nda yağışlar sonrasında oluşan su basma sorunu için yapılan çalışmaları inceledi. Başkan Vidinlioğlu, yaptığı açıklamada, “Tarihi Nasrullah Meydanı’mızda aşırı yağışların ardından meydana gelen su basma sorununu dünya üzerinde son sistem olarak bilenen kazısız yönlendirilebilir yatay sondaj uygulaması ile çözüyoruz. Bu uygulamamız ile 400’lük ve 120 metre uzunluğundaki polietilen boruyu yüzeyden 5.5 metre derinliğinde ve kazı işlemsiz Karaçomak Deresi’ne ulaştırarak tarihi meydanımızda yağmur suyu birikmelerinin önüne geçmiş olacağız. İncelemelerini gerçekleştirdiğimiz bu çalışmamızı hızla tamamlayacağız. Şehrimizin sorunlarını tek tek çözmeye devam ediyoruz. Kastamonu’muz için, hemşehrilerimiz için var gücümüzle çalışıyoruz. İncelemelerimiz esnasında bir araya geldiğimiz değerli hemşehrilerime de samimi sohbetleri, gülen yüzleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.