İstanbul’un önemli kültürel mirasları arasında yer alan tarihi Moda İskelesi yeniden İstanbullularla buluştu. Yenilenen tarihi Moda İskelesi’nin açılışına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı katıldı.

İstanbul’un önemli kültürel mirasları arasında yer alan tarihi Moda İskelesi yeniden İstanbullularla buluştu. Yenilenen tarihi Moda İskelesi’nin açılışına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 150 Günde 150 Proje çerçevesinde, İstanbul’un en eski iskelelerinden biri olan Moda İskelesi’ni, asıl işlevine uygun olarak kullanıma açtı. Yenilenen tarihi Moda İskelesi’nin açılışına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı katıldı. Cumhuriyet öncesi ve sonrası Türkiye’ye çok önemli eserler kazandıran mimar Vedat Tek tarafından 1916-17 yıllarında yapılan ve uluslararası devlet liderlerinin ziyaretlerine tanıklık eden Moda İskelesi, yeniden işlevlendirme projesi ile iskele işlevini tekrar kazanırken, eş zamanlı olarak kafe ve kütüphane kısımlarıyla halka açık bir alan haline geldi. İtinalı bir restorasyon süreci yürütülen iskelenin alt kat vapur bekleme alanlarının yanında çalışma alanı, kafe ve performans alanı olarak tasarlanırken, üst katı da kütüphane olarak hizmete sunuldu. İlk etapta, 20 Ağustos’tan itibaren deniz taksi yanaşma noktası olarak uygulamaya eklenecek ve aktif olacak. İleriki zamanlarda Şehir Hatları seferleri eklenecek olan dikdörtgen planlı İskelenin, zemin katı yolcu salonu, personel odaları ve WC olarak ünitelere bölünmüş olup üst katı teras çatı ile örtülü. İskelenin ilk katında Şehir Hatları’na bağlı Vapur Kafe faaliyet gösterecek.

“50 deniz taksinin 50’sini de kendi tersanemizde ürettik”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı konuşmada, "Bir maraton içerisinde 150 günde 150 projeyle çözüm üretmeye, İstanbulluların ihtiyaç duyduğu işleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Burada temel amacımız maksimum sosyal fayda sağlamak, insanlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek ve en gerçekçi maliyetle en uzun vadeli çözüm üreten projeleri hayata geçirmek. Şimdi temel hedefimiz İstanbul’da yolcu sayısını daha da arttırmak. Arada bir pandemi süreci yaşadık baktığınızda bu süreci en doğru şekilde hem analizlerimizi yaparak hem altyapıyı güçlendirerek hem de deniz ulaşımı ile ilgili yapısal sorunları çözerek yürüttük. Deniz taksileri devreye sokmamız gerçekten İstanbul’da özel bir durum. Daha güzelini söyleyeyim, 50 deniz taksinin 50’sini de kendi tersanemizde ürettik. Dünyanın en eski tersanesinde ürettik. Şimdi ise bir kütüphane, bir kültür alanı, etkinliklerin olduğu bir yer, Kadıköylülerin, Modalıların hatta buraya gelen bütün İstanbulların keyifle takip edeceği bir akışla çok özel bir yere dönüşecek. Bence burayı en çok çocuklarımız sevecek ve gençlerimiz sevecek onları mutlaka buraya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.