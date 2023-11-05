TARKEM Genel Müdürü Sergenç İneler, tarihi Kemeraltı bölgesinin tarihini, geleceğini ve vizyonunu İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ ve Nobel Expo Fuarcılık iş birliğiyle düzenlenen Rescon Expo-2’nci Emlak, İnşaat ve Kentsel Dönüşüm Fuarı’nda paylaştı. Sergenç İneler, milattan önce 400 yılında Symrna Agorası’nda kurulan Kemeraltı’nda önümüzdeki ocak ayında Metamuseum’un hayata geçirileceğini duyurdu.

TARKEM Genel Müdürü Sergenç İneler, Kemeraltı’nın İzmir’in en önemli değerlerinden biri olduğunu vurgulayarak, bu bölgenin son yıllarda büyük yatırımların odağı haline geldiğine dikkat çekti. İneler, Kemeraltı’nın milattan önce 400 yılında Symrna Agorası’nda kurulduğunu, Akdeniz’in en önemli liman kentlerinden biri haline gelen bu bölgenin tarih boyunca birçok olaya tanıklık ettiğini hatırlattı. İneler, “Ancak zaman içinde yaşanan olaylar, özellikle 1922 İzmir yangını ve ekonomik sıkıntılar, göçler, Kemeraltı, Kadifekale ve Basmane bölgelerinin zaman zaman önemini yitirmesine neden oldu” dedi.

İneler, tarihi merkezin canlandırılması ve yeniden parlatılması için büyük bir vizyon ortaya koyduklarını belirterek, “Alsancak Limanı’nın yakın gelecekte bir cruise limanına dönüşmesi, Kemeraltı’nın çekiciliğini artıracak önemli bir gelişme. Ayrıca Ankara -İstanbul yüksek hızlı tren projesinin İzmir’deki son durağının Basmane olması, bölgenin geleceği için büyük bir potansiyel taşımakta. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu bölgeye yaptığı altyapı çalışmaları da Kemeraltı’nın daha modern ve çekici bir hale gelmesine katkı sağlayacaktır. Yapılan tüm bu çalışmalar, bölgenin su baskınlarından korunmasını, gece hayatının canlanmasını, sokak lezzetlerinin ön plana çıkmasını ve kültürel yemeklerin tarihle iç içe sunulduğu ve büyük projelerin hayata geçirilmesi ile geçmişten günümüze kadar gelen binaların restore edilip turizme ve hayata katkı sunması konusunda bir atmosferin oluşturulmasını hedefliyor” diye konuştu.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne giriş başvurusu

İneler, ayrıca Kemeraltı’nın UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girişi için yürütülen çalışmalardan da bahsetti. Sergenç İneler, “Yaklaşık 4 yıl önce başvuruldu ve önümüzdeki 2 yıl içinde başvuru kabul edilirse Kemeraltı, Kadifekale ve Basmane bölgesi, İzmir’in tarihi merkezi olarak uluslararası bir tanınırlık kazanacak. Kemeraltı’nın geleceği ve uluslararası tanınırlığı artacak. Biz bunun için Kemeraltı’nın geleceğine dair büyük bir vizyonla çalışıyoruz ve bölgenin tarihi, kültürel mirasını korurken uluslararası tanınırlığını artırmayı ve İzmir’i dünya çapında bir destinasyon haline getirmeyi de amaçlıyoruz” ifadelerine yer verdi.

"Kemeraltı turistik bir cazibe merkezi haline gelecektir"

Yatırımcılara benzer projeler üretme fırsatı sunduklarını ifade eden Sergenç İneler, “2 bin 500 yıllık değerin geleceğine ortak olun diyerek İzmir Tarihi Kemeraltı Gayrimenkul Yatırım Fonu’nu kurduk ve yatırımcılara benzer projeler üretme fırsatı sunuyoruz. Bu fon, bölgedeki yapıları restore ederek turistik bir cazibe merkezi haline getirmeyi amaçlıyor. Şu anda restore edilen ve tamamlanan birçok yapı bulunuyor. Bu yapılar, konaklama, yeme içme, ofisler, kültürel alanlar ve eğitim veren alanlar olarak kullanılmakta. Ayrıca gelecekte tamamlanması planlanan projelerle Kemeraltı turistik bir cazibe merkezi haline gelecektir” dedi.

Metamuseum ile geçmişe yolculuk

Kemeraltı’nın İzmir’in tarihi ve kültürel zenginliğini temsil eden bir bölge olarak öne çıktığını söyleyen Sergenç İneler, bölgenin tarihini ve geleceğini kucaklayan bir projenin parçası olarak önümüzdeki ocak ayında hayata geçirilecek olan Metamuseum’un duyurusunu da Rescon Fuarı’nda yaptı. İneler, “Açılacak Metamuseum’da Kemeraltı ve Basmane bölgelerinin 1500, 1600 ve 1700’lerde nasıl birer yaşam alanı olduğunu göstermek için bir Metaverse programı olarak tanıtılacak. Bu inovasyon, ziyaretçilere bu tarihi bölgelerin geçmişine bir yolculuk yapma fırsatı sunacak. Metamuseum, geçmişi gelecekle bir araya getirecek ve aynı zamanda bölgenin zengin tarihini yeni nesillere aktaracak” diye konuştu.

Sergenç İneler, bu büyük vizyonun arkasındaki güçlü bir ekip bulunduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“TARKEM, yaklaşık 11 yıl önce 116 ortağın bir araya gelmesiyle kuruldu. Bu ortaklar arasında büyük özel sektör kuruluşları olan Arkas, Yaşar ve Eczacıbaşı gibi holdingler ve isimler bulunurken aynı zamanda Kemeraltı’nda esnaflık yapan dönerciler, tuhafiyeciler, gıda sektöründen esnaf ve diğer iş insanları da bulunuyordu. Bu 116 ortaklı yapı Kemeraltı, Kadifekale ve Basmane bölgelerini önümüzdeki 25 yıl içinde canlandırmak ve ayağa kaldırmak amacıyla bir araya geldi. Biz, 176 ortakla bugüne gelmiş olan temel bir kamu-özel iş birliği yapısına sahip. Bu yapı içerisinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Belediyesi tüm odalar ve borsalar, iş insanları dernekleri gibi önemli paydaşlar bulunuyor. Bu, Türkiye’de benzersiz bir kamu-özel sektör iş birliği örneğidir.”

İneler, “Kemeraltı bölgesinin geleceğini parlak bir şekilde şekillendirmek ve İzmir’i dünya çapında tanınan bir tarihi merkez haline getirmek için vizyonumuzu oluşturduk, planlamamızı yaptık. Bu projenin başarısı, tarihi ve kültürel mirası koruma ve gelecek nesillere aktarma konusundaki kararlılığıyla dikkat çekmekte. Gelecek yıllardaki yatırımları ve iş birlikleri ile Kemeraltı’nın, İzmir’in ve Türkiye’nin tarihi mirasına önemli bir katkıda bulunmaya devam edeceğiz” dedi.