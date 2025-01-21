Trabzon Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde bulunan tarihi mezar taşlarının bakım ve temizliği için çalışma yürütüyor. Pilot bölge olarak belirlenen Ortahisar ilçesindeki Sülüklü, İmaret ve Tavanlı mezarlıklarında 735 mezar taşının bakımı tamamlandı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri, şehir genelindeki mezarlıklarda kapsamlı tadilat ve onarım çalışmalarının yanı sıra tarihi mezar taşlarının temizlenmesi ve korunması konusunda da titiz bir çalışma yürütüyor. Pilot bölge olarak belirlenen Ortahisar ilçesindeki Sülüklü, İmaret ve Tavanlı mezarlıklarında bulunan 735 tarihi mezar taşının bakım ve temizlik işlemleri tamamlandı. 2025 yılı çalışma programına da dahil edilen bu projeyle, il genelindeki tüm tarihi mezar taşlarının bakım ve temizliğinin yapılması hedefleniyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Şehrimizdeki mezarlıkların bakım ve onarım çalışmalarına büyük bir özenle devam ediyoruz. Tarihi mezar taşlarımız, kültürel mirasımızın önemli bir parçası olup, bu taşların korunması ve gelecek nesillere aktarılması önemli bir sorumluluktur. Şehir genelindeki tüm tarihi mezar taşlarının bakım ve temizlik işlemlerini tamamlamayı hedefliyoruz” denildi.