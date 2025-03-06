Çorum Veli Paşa Hanı Önünde bulunan iş yerleri belediye ekipleri tarafından yıkım süreci devam ediyor.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın projeleri arasında yer alanTarihi Meydan’da çalışmalar hız kazandı. Veli Paşa Hanı önünde bulunan iş yerlerinde yıkım çalışmaları devam ediyor. Balıkçı esnafının geçici balıkçılar çarşısına taşınmasıyla başlatılan yıkım süreci diğer iş yeri sahiplerinin de dükkanlarını boşaltmasıyla birlikte devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yıkım çalışmasını kısa süre içerisinde bitireceği belirtildi. Yıkım çalışmalarının ardından başlatılacak olan çevre düzenlemesi çalışmalarıyla birlikte Veli Paşa Hanı, Tarihi Şehir Meydanı ile gün yüzüne çıkmış olacak.