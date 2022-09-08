Kastamonu’da tarihi meydanda kurulan stantlarda vatandaşlar, tansiyon, kan şekeri, nefes ve beden kitle indeksi ölçümlerini ücretsiz bir şekilde yaptırdı.

Kastamonu’da tarihi meydanda kurulan stantlarda vatandaşlar, tansiyon, kan şekeri, nefes ve beden kitle indeksi ölçümlerini ücretsiz bir şekilde yaptırdı.

Kastamonu’da, Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tarihi Nasrullah Meydanında ’halk sağlığı sokağı’ açıldı. ’Halk sağlığı sokağı’ çerçevesinde meydanda kurulan stantlarda Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı görevliler tarafından, vatandaşlara yönelik tansiyon, kan şekeri, nefes ve beden kitle indeksi ölçümleri yapıldı. Obezite, fiziksel aktivite, hastalıklarda beslenme, diyabet, hipertansiyon, kalp sağlığı, aile hekimliği sistemi, bağımlılıkla mücadele, bulaşıcı hastalıklar, sigara bırakma, kanser taramaları ve organ bağışı konularında da vatandaşlara bilgi verildi. Ayrıca korona virüse karşı vatandaşlara kurulan stantta Covid-19 aşısı yapıldı.

“Çalışmalarımızı yıl boyunca devam ettiriyoruz”

Vatandaşların açılan stantlara yoğun ilgi gösterdiğini belirten Kastamonu İl Sağlık Müdürü Dr. Yüksel Kutlu, “İlimizde de bununla ilgili Sağlık Müdürlüğümüze bağlı Halk Sağlığı Başkanlığınca yıl boyu devam eden tarama faaliyetleri çerçevesinde koruyucu sağlık hizmetleri olsun, bulaşıcı hastalıklar hizmetleri olsun, tütün ve madde bağımlılığı ile mücadele olsun bunlarla ilgili stantlar açtık. Bunlarla ilgili halkımıza bilgilendirme faaliyetleri yaptık. Bugünde Halk Sağlığı Sokağı olarak Nasrullah Meydanında 5 stant ile çalışmalarımızı tanıtmaktayız. Vatandaşlarımız bizim bu çalışmalarımızı biliyor ama bizler, burada görsel olarak ta bir farkındalık oluşturulması açısından bizim içinde çok önemli. Burada aşı standımız var, Covid aşımızı yapıyoruz. Aşı olmak isteyen vatandaşlarımız oluyor. Kanser taraması bakımından testlerimizi alıyoruz. Kadınlara ve erkeklere yönelik kanser taramaları ile bağırsak kanseri taramaları bakımından testler alıp vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Burada KETEM aracımız da var. Mobil KETEM aracımızla da rahim ağzı kanser taramalarını ve meme kanseri taramasını yapıyoruz. Bu çerçevede vatandaşlarımızı hem bilgilendiriyoruz hem de isteyenlerin taramalarını yapıyoruz. Obezite standımız olsun, kanser standımız olsun, kronik hastalıklar standımız, aile hekimliği uygulamalarına yönelik olan çalışmaları anlatan stantlarımız olsun vatandaşlarımızın stantlarımıza yönelik ilgisi gayet iyi. Bu yoğunluğu görmek bizleri de bir hayli mutlu etti. Çalışmalarımız yıl boyunca devam ediyor. Bütün vatandaşlarımızı uygun yaş aralığında kanser taramalarını yaptırmak üzere aile hekimliğine, toplum sağlığı merkezlerine ve KETEM’lerimize davet ediyoruz.

“İşe giderken stantları gördüm ve tansiyonum ile şekerime baktırmak istedim”

Şeker ölçümü için gelen Hatice Çakır ise “Allah razı olsun, bizlerle ilgileniyorlar. Benim astım ve bronşitim ile tansiyonum var. İşe giderken burada stantları gördüm, arkadaşları burada görünce bende test yaptırmak ve değerlerime baktırmak istedim. Tansiyonum ile şekerime baktılar. Baya bir zamandır tansiyonumu ve şekerimi ölçtürmüyordum. Benim için güzel oldu, Allah razı olsun, arkadaşlarda bizlerle ilgilendi. Şekerim biraz yüksek çıktı ama yürümüştüm, belki ondan falanda olabilir” diye konuştu.

Sağlık çalışanı arkadaşların çok sıcak kanlı ve kendileriyle ilgili olduğunu söyleyen Şevki Gezer de, “Ortam çok güzel, insanları sıcak kanlı, işlerimi yapıyorlar çok güzel bir şekilde. Allah razı olsun arkadaşlardan, tahlillerimizi yaptılar. Evraklarımızı elimizde verdiler, hastalıklar konusunda da bilgi verdiler. Çok memnunuz arkadaşlardan, Allah razı olsun. Ben burada bağırsak kanseri tahlili yaptırdım, sonucu negatif çıktı, bende memnuniyet duydum. Böyle bir testi düşünmüyordum, aklımdan dahi geçmiyordu. Arkadaşların sayesinde Allah razı olsun, testimi yaptırdım. Burası çok güzel olmuş, her zaman böyle olmasını isteriz. Arkadaşlarımızdan çok memnunuz, arkadaşlara yönelik yanlış yapanda yanlış yoldan dönsünler. Burada hizmetleriniz son derece güzel, alakaları güzel, sevgileri şefkatleri güzel. Çok memnum kaldım” şeklinde konuştu.