Osmanlı’da geleneksel olarak sürdürülen Tarihi Meşk Kültürü günümüzde Yakutiye Medresesinde yeniden hayat buldu.

Erzurum Büyük Şehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi ve Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü destekleri ile İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlilerinden Mustafa Özfidan tarafından İlahiyat Fakültesi öğrencileri ile kurulan Dini Musiki Meşk-i ekibi, 5’inci kez sahneye çıktı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan organizasyonlarda tasavvuf müziğinin en güzel örneklerini seslendiren ekip, büyük beğeni topladı. Erzurum’da şimdiden müdavimleri oluşan Dini Musiki Meşk-i ekibi, her ay sahnelenen konserlerle, katılımcılara sanat dolu bir gece yaşatıyor.

Tarihi Yakutiye Medresesinde her ay sahne alan ekibin, Erzurum için çok önemli olduğunu ifade eden Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı, kurumlar arası iş birliğine dikkat çekerek paydaş kuruluşlara teşekkür etti. Sanatın kent kimlikleri üzerindeki etkisine dikkat çeken Sekmen; “Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak Atatürk Üniversitesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile ortak bir sanat ekibi oluşturduk. Mustafa Özfidan Hocamızın İlahiyat Fakültesi öğrencilerinden oluşturduğu ekip, ortak kurumlarımızla güzel bir iş birliğinin ürünüdür. Sanat bir kentin kimliğini yansıtır. Böylesi önemli bir alanda kurumlar arası birlikteliğin ne kadar güzel sonuçlar verdiğini, ekibimiz o güzel eserleri seslendirmesinde salonda bulunan insanların aldığı mutlulukta görebilirsiniz. İnşallah her ay bu programları devam ettireceğiz. Sanata ve sanatçılarımıza değer vermeye devam edeceğiz. Sadece müzik alanında değil diğer birçok alanda çalışmalarımızı artırarak devam ediyoruz. Ben bir kere daha hem paydaş kurumlarımıza hem de ekip üyelerine bu güzellikleri sundukları için teşekkür ediyorum” dedi.