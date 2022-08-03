Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde ‘gezgin öğretmen’ olarak bilinen Ümit Bartın, Şemdinli bölgesinde santur çalarak tarihi mekanlara dikkat çekti.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde ‘gezgin öğretmen’ olarak bilinen Ümit Bartın, Şemdinli bölgesinde santur çalarak tarihi mekanlara dikkat çekti.

Öğretmen Ümit Bartın, Şemdinli bölgesinde bulunan tarihi mekanları tanıtmak ve dikkatleri buralara çekmek için santur çaldı. Şemdinli’nin tarihi yerlerine dikkat çekmek için santur çaldığı ifade eden Ümit Bartın, “Hakkari bölgesindeki köyleri gezerek kayda değer güzel manzaraların tanıtımını yapıyorum. Bu sefer de İran ve Hindistan’da çok kullanılan çalgı aleti santuru çalarak Şemdinli bölgesinde insanımızla buluşturmaya karar verdim. Şemdinli aynı zamanda tarihi yapılarla çok güzel bir geçmişe sahip. Burada Nehri köyünde bulunan Kayme Sarayı’nda ve yine Şemdinli’nin Bağlar bölgesindeki tarihi Taş Köprü’de küçük konserler düzenledim. Santur sesini ilk defa duyan insanımız mutlu oldular. Santur sesini dikkatle dinleyerek bazen çaldığımız şarkılara eşlik ettiler. Bu güzel uyum beni de çok mutlu etti. Asıl amacım insanların dikkatini buraya çekmekti” dedi.