Kırşehir’de tarihi Cacabey Medresesi’nde depremzedeler için mevlid okutuldu.

Kırşehir’de tarihi Cacabey Medresesi’nde depremzedeler için mevlid okutuldu.

Geçtiğimiz 6 Şubat’ta meydana gelen ve Türkiye’de 10 ilde hissedilen deprem sonrası Kültür ve Turizm Bakanlığı ülke genelinde depremde hayatını kaybedenler için mevlidi şerif okuttu. Ahiler şehri Kırşehir’de de, Cacabey medresesinde yüzlerce kişinin katılımıyla dua edildi. Okutulan mevlid-i şerif’in ardından Cuma namazı eda edildi. Namaz sonrası vatandaşlara da çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Mevlid-i şerif programına katılan bazı vatandaşlar Türkiye’yi etkileyen deprem sonrası yaşanan acıyı unutmayacaklarını söyledi.