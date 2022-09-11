Kahramanmaraş’ın tarihe tanıklık eden ve yüzyıllardır orijinalliğini yitirmeden ayakta kalmayı başaran Tarihi Maraş Kapalı Çarşısı’nda ticaretin kalbi atmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş’ın tarihe tanıklık eden ve yüzyıllardır orijinalliğini yitirmeden ayakta kalmayı başaran Tarihi Maraş Kapalı Çarşısı’nda ticaretin kalbi atmaya devam ediyor.

Tarihi kaynaklarda 15’nci yüzyılın sonlarında inşaatına başlandığı bilinen ve yüzyıllardır canlılığını koruyan Tarihi Maraş Kapalı Çarşısı, içerisinde barındırdığı Saraçhane, Köşkerler, Bakırcılar, Kuyumcular, Semerciler Çarşısı gibi çeşitli iş kolları ile ticarete yön veriyor.

Kahramanmaraş’ın bir diğer yaşayan tarihi Ulu Cami etrafında kümelenen sokak ve iş yerlerinden oluşan Tarihi Maraş Kapalı Çarşı’nda özellikle geleneksel el sanatlarının olduğu mekanlar hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çeken yerlerden oluyor.

Zengin tarihi ve kültürel bir değeri olan çarşıda, geleneksel el sanatlarına ait eserlerin birçoğu da ustalar tarafından büyük bir emekle yapılıp satılıyor. Kahramanmaraş’ın turizmine de büyük katkı sağlayan tarihi mekanda, iş yerleri bulunan esnafların dayanışması da Anadolu Selçuklu Devleti’ndeki Ahilik ve Osmanlı Devleti’ndeki Lonca teşkilatı sistemini ayakta tutmayı başarıyor.

Türkiye’deki üstü kapalı beş tarihi çarşıdan biri olan tarihi ticaret alanında atalarından devraldıkları zanaatkarlığı ustaca devam ettiren ustaların bakır, ahşap, altın, sim-sırma, gümüş, keçe ve deriden el emeği göz nuru eserlerin yanı sıra artık kırmıza biber, pestil, tarhana ve pekmez sucuğu ile yöresel ürünler de satılarak hem Kahramanmaraş’ın ekonomisine katkı sağlanıyor hem de şehrin yöresel lezzetlerinin ürün yelpazesi dünyaya açılıyor.

Tarihi kapalı çarşıda uzun yıllardır kuyumculuk yapan Şemsettin Namlı, “Çarşıya özellikle yaz aylarında yurtdışından gurbetçiler ve bu tarihi mekanı görmek isteyen yabancı turistler gelir ve alışverişini yapar. Aynı zamanda Maraş’ın kültürel materyalleri de büyük ilgi topluyor. Özellikle kapalı çarşıda satışa sunulan birçok ürün gurbetçilerin ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor” dedi.