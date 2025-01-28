UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bulunan Manifaturacılar Çarşısı’nda yapılan çalışmalarla sonradan döşenen parke taşları kaldırılarak, Arnavut kaldırım taşları gün yüzüne çıkartılacak.

Safranbolu Belediyesi, Tarihi Çarşı bölgesinde yer alan Manifaturacılar Çarşısı’ndaki ara yolların eski görünümüne kavuşması içi proje başlattı.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde çarşı içerisindeki yollarda sonradan döşenen parke taşları kaldırılarak, tarihi zemin üzerindeki modern unsurlar temizleniyor.

Tarihi Çarşı’ya özgü tarihi dokuyu yeniden ortaya çıkarmak amacıyla yapılan çalışmalarla zeminin alt katmanlarında yer alan Arnavut kaldırım taşları gün yüzüne çıkartılacak.

Ayrıca bölgede sağanak yağmur sonrasında su baskınlarını önlemek için de yağmur suyu drenaj hattı çalışması başlatıldı.

Çarşı içerisindeki esnafların çalışmalardan etkilenmemesi için Han Arkası Sokak’ta bulunan panayır stantlarını ücretsiz olarak tahsis eden Safranbolu Belediyesi bu sayede ticaretin devamlılığını da sağlamış oldu.

Esnaflardan Hüsnü Özdemir, alanda yapılacak çalışmalardan daha önceden bilgileri olduğunu belirterek, mağdur olmamaları içinde kendilerine panayır stantlarının kullanımına izin verdiklerini söyledi.

"Dükkanı kapatıp eve de gidebilirdik" diyen Özdemir, "Burada dükkanımızı açıyoruz. Müşterilerimiz geliyor. Burayı da canlandırmış oluyoruz. Sokağımız güzelce yapılacak ve dönüşümüz muhteşem olacak" ifadelerini kullandı.