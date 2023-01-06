Antalya’nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz 2021 tarihinde meydana gelen orman yangınında yanan ve yeniden yapılan 427 konutun anahtarı yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından teslim edilecek. 469 konut da tamamlandıkça teslimi yapılacak. Yangın sonrası yeni evine kavuşan Fatma Deniz, "Yangın gününü hatırlamak dahi istemiyorum, ateş benden önce gidiyordu" diyerek yaşananları bir kez daha gözler önüne serdi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz 2021 tarihinde meydana gelen orman yangınında yanan ve yeniden yapılan 427 konutun anahtarı yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından teslim edilecek. 469 konut da tamamlandıkça teslimi yapılacak. Yangın sonrası yeni evine kavuşan Fatma Deniz, "Yangın gününü hatırlamak dahi istemiyorum, ateş benden önce gidiyordu" diyerek yaşananları bir kez daha gözler önüne serdi.

Tarihin en büyük yangınlarından biri olarak kabul edilen Manavgat’ta, 28 Temmuz 2021 Çarşamba saat 12.00 sularında yangın başlamıştı. Alanya, Gündoğmuş, Akseki ilçelerinde toplam 59 mahallede 11 gün boyunca etkili olan yangın, 220 saat sonrasında 6 Ağustos günü saat 15.30’da kontrol altına alınmıştı.

Teknolojinin tüm imkanlarıyla hasar tespit çalışmaları hızlıca tamamlandı

Afette 2’si ormancı 7 kişi yaşamını yitirdi, 821 vatandaş yaralandı; 60 bin hektarlık alan ise kül oldu. 15 bin dekar tarımsal alan zarar gördü. 263 büyükbaş, 2 bin 783 küçükbaş, 20 bini bıldırcın 27 bin 407 kanatlı hayvan, bin 441 arılı kovan, bin 6 boş kovan olmak üzere 33 bine yakın hayvan telef oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangın sonrası afet bölgesine giderek incelemelerde bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli Bakanı Murat Kurum 15 gün bölgede kaldı. 257 kişilik ekip ve mobil laboratuvarlarla, teknolojinin tüm imkanlarıyla hasar tespit çalışmaları hızlıca tamamlandı.

İlk etapta 50 bin liraya kadar eşya ve kira yardımı yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca ilk etapta 50 bin liraya kadar eşya ve kira yardımı yapıldı. Vatandaşların güvenli yerlere taşınması sağlanırken, bir yandan da yeni köyün inşası için çalışmalar sürdürüldü. Yeni evlerin yöresel mimariye uygun bir şekilde planlaması yapıldı. İhale sürecinin kısa sürede tamamlanmasının ardından köy evlerinin yapımına başlandı. 210 milyon liralık destekle İller Bankası altyapı-üstyapı çalışmalarını gerçekleştirdi. İçme suyu hatları çekildi, elektrik direkleri yenilendi. Bir yıl içinde, bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 2+1, 3+1 büyüklükte, yöresel mimariye uygun 145 adet tek katlı, 751 adet çift katlı olmak üzere toplamda 896 evin inşasına başlandı.

Bakanlıkça; hak sahibi olarak konut talep eden vatandaşlara, ihaleleri tamamlanan ve TOKİ eliyle yapımı devam eden 896 konuttan Manavgat’ta 363 konut ve 1 adet köy konağı, Akseki ilçesinde 64 adet konut, 1 adet köy konağı ve 1 adet şadırvan olmak üze toplam 427 konut, 2 adet köy konağı, 1 adet şadırvan ve çocuk oyun alanları-spor sahaları gibi sosyal yaşam alanları; sosyal konut çerçevesinde 222 konut be 1 millet bahçesi tamamlanarak teslim edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yarın yapacağı Antalya ziyaretiyle afetzedelerin konutlarının anahtar teslimlerinin de yapılması öngörülüyor.

Adeta bir mahalle yeniden kuruldu

Yangından etkilenen mahallelerden birisi olan Ulukapı Mahallesi’nde 34 adet çift katlı, 12 adet tek katlı toplan 46 adet konuk yapılıyor. 42 adet konun teslimi ise yapıldı. Konutlarını teslim alan ev kadınlarında hummalı bir çalışma başladı. Sabah erken saatlerinde konutlarına gelen kadınların evlerini temizlediği görüldü.

"896 konutun inşaatına başladık"

Konut alanında açıklamalarda bulunan TOKİ Uygulama Daire Başkanı Kazım Bayburt, "Türkiye tarihinin en büyük yangını olan Manavgat yangını 11 gün surdu. Yangın sırasında 7 vatandaşımız hayatını kaybetti, birçok hayvanımız telef oldu. TOKİ hızlıca projeleri hazırlayıp, ihaleler gerçekleştirdi. 896 konutun inşaatına başladık. Bunlardan 427 adeti tamamlandı. Yarın anahtar telisimi yapılacak. Konutlarımızın yöresel mimari özellikleri taşımasına özen gösterildi. Ayrıca yangına ve depreme dayanaklı malzemeler kullanılmıştır. 2 katlı olanlarda ahır da yapılmıştır" dedi.

"Yangın gününü hatırlamak dahi istemiyorum, ateş benden önce gidiyordu"

Mahallede evi yanan ve yeni evine kavuşan Fatma Deniz, "Yangında evim ve hayvanlarım yandı. Hiçbir şeyimiz kalmadı, eşyalarımız ile çocuklarımı zor kurtardım. Çok kötü günler yaşadık. Allah’a şükür evimize kavuşacağız. Cumhurbaşkanımız ve Bakanımıza teşekkür ederim. Yangın gününü hatırlamak dahi istemiyorum, ateş benden önce gidiyordu. Çocuklarımı akrabalarıma bıraktım. Kendi canımı zor kurtardım. Koşa koşa ateşten kaçtım, eşimle zor kurtulduk. Evimi temizlemeye başladım, temizlik bitince taşınacağız. Manzarası güzel bir evimiz var, beğendim" sözlerine yer verdi.