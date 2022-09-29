Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Frig Vadisi’nin kalbi olarak nitelendiren Ayazini’ndeki tarihi Maltaş Tapınağı’nda restorasyon çalışmalarının başlatıldığını ve tapınağın bölge turizmine kazandırılarak hak ettiği öneme ulaştırılacağını ifade etti.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Frig Vadisi’nin kalbi olarak nitelendiren Ayazini’ndeki tarihi Maltaş Tapınağı’nda restorasyon çalışmalarının başlatıldığını ve tapınağın bölge turizmine kazandırılarak hak ettiği öneme ulaştırılacağını ifade etti.

İlçe programlarına aralıksız devam eden Vali Yiğitbaşı, İhsaniye ilçesinde ziyaretlerde bulunarak, vatandaşlarla bir araya geldi. Güne, İhsaniye ilçesinde başlayan, şehr adını veren haşhaştan çeşitli gıda ürünleri üreten, haşhaş ve çikolata ürünleri firması ile ilçede faaliyet gösteren salça fabrikasını ziyaret eden Vali Yiğitbaşı, üretim aşamaları ve işleyişe dair bilgiler aldı.

Vali Yiğitbaşı, Üçlerkayası Köyü’nde bulunan Frigya Organik Köy Evi’ni ziyaret etti. Peri Bacaları ve mağaraların yanı başında yer alan, açık ve kapalı alanda Frigya kahvaltısının yanı sıra yöresel yemeklerin de servis edildiği köy evinde işletmeci aile ve vatandaşlarla sohbet etti. Vali Yiğitbaşı daha sonra Demirli köyüne geçti. Vali Yiğitbaşı, burada tarihi Maltaş Tapınağında restorasyon çalışmalarının başlatıldığını ve tapınağın bölge turizmine kazandırılarak, hak ettiği öneme ulaştırılacağını ifade etti.

İhsaniye’deki son temaslarını Tarihi Ayazini bölgesinde gerçekleştiren Vali Yiğitbaşı, manzarasıyla büyüleyen, Frig medeniyetinin çok sayıda eseri ile adeta bir açık hava müzesini andıran Frigya’nın kalbi Ayazini köyünde incelemelerde bulundu. Vali Yiğitbaşı, vatandaşlarla da bir araya gelerek, hal ve hatırlarını sordu.