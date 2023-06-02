Ermeni ve Fransız işgalinden kurtarılan Adana’nın Kozan ilçesinin, düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Kutlamalar, 2 Haziran 1920 tarihinde düşmanlardan kurtarılan Kozan’ın özgürlüğünü simgeleyen Hoşkadem Camii önünde gerçekleştirildi. Temsili olarak Kozan’ın dört bir yanından gelen milis kuvvetleri, esir tutulan Hürriyet Kızı’nı kurtararak düşman bayrağını indirip Türk bayrağını çekti. Kozan kalesinde temsili zafer için 7 pare top atışı gerçekleştirildi. Mehteran takımı ve milis kuvvetlerini temsilen ilçeye gelen gaziler ayakta alkışlandı. Milli birlik ve bütünlük için dualar edildi, zafer sokaklarda büyük bir coşkuyla kutlandı.

Programda, Hoşkadem Camii imam hatibi Abdurrahman Yılmaz, tüm şehitlerimiz için dua etti. Mehteran ve folklor gösterileri ile devam eden etkinliklerde, 2 Haziran Kurtuluş Bayramı’nın 103. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen sportif faaliyetlerde dereceye giren sporculara protokol tarafından ödülleri verildi. Protokol üyeleri, programın ardından şehitliğe yürüyüş gerçekleştirdi. Mehteran gösterisinin ardından protokol mensupları, bayrağı tutarak bayrak şiirini okudu. Garnizon şehitliği ve polis şehitliği ile Kozan mezarlığı ziyaret edilerek dua okundu.

Bu topraklar üzerinde kirli hesaplar yapan emperyalist güçlere ve onların iş birlikçilerine unutamayacakları bir dersi verdikleri gün olduğuna değinen Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, "Bugün Kozan’ımızın gurur günüdür. Bugün Kozan’ımızın bayramıdır. Hepimize kutlu olsun. Vatanın kıymetini bilenlere, şanlı bayrağımızdaki hilal ve yıldızın anlamını bilenlere, derdi vatan olanlara ve derdi Türk milleti olanların bu şanlı zaferini kutluyorum" dedi.