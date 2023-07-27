Samsun’un Çarşamba ilçesinin simgelerinden biri olan Tarihi Köprü üzerinde bulunan bisiklet yolunda yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Çarşamba ilçesinin sembolleri arasında yer alan Tarihi Köprü üzerinde Çarşamba Belediyesi ekiplerince hummalı çalışma sürüyor. Köprü üzerinde bulunan bisiklet yolu ve engelli çıkış noktasındaki alanlar maviye boyanırken, köprü çehresinde yapılan çalışmalar ilçe halkı tarafından takdir toplamıştı.

Mavi renkle belirlenen bisiklet yolu ve diğer işaretçilerin boyama işlemlerinin kısa sürede tamamlanması beklenirken, bisiklet sürücülerinin ve yayaların köprüden daha güvenli bir şekilde geçmeleri sağlanacak.