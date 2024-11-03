Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ve Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdi Dölek, tarihi Boğazkesen Köprüsü ve arsa tahsisi belediye tarafından gerçekleştirilen modern kütüphanenin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu. Tarihi Boğazkesen Köprüsünün restorasyonu ve modern kütüphanenin yapımıyla ilgili fizibilite çalışmaları kapsamında Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ile Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdi Dölek alanda inceleme yaptı. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl “İpekyolu ile özdeşleşen, savaşlara, medeniyetlere tanıklık etmiş, Tarihi Boğazkesen Köprüsünü ve akabinde arsa tahsisini gerçekleştirdiğimiz modern kütüphanenin yapılacağı alanı inceledik. Tarihi İpekyolu’nun Kelkit Vadisi’ndeki en önemli iki köprüsünden biri olan tarihi Boğazkesen Köprüsü’nün restore edilip yeniden bölgemizin tarih ve kültür mirası haline gelmesine yönelik çalışmalar kapsamında bugün, Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Sayın Abdi Dölek ile beraber köprüde incelemelerde bulunduk. Daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığına şehrimize modern bir kütüphane yapılması için tahsis ettiğimiz eski hastane karşısındaki alanı ziyaret ettik.Boğazkesen Köprüsü ve modern kütüphanenin şehrimizin tarihine, kültürüne, turizmine, eğitimine önemli katkılar yapacağına inanıyor, ziyaretleri ve gösterdikleri alaka sebebiyle müdürümüze teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak: iha