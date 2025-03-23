Kahramanmaraş’ta 15. yüzyılda inşa edilen tarihi Kanlı Köprü, 6 şubat tarihli depremlerde de zarar görmeden ayakta kalmayı başardı.

Onikişubat ilçesi Süleymanlı Mahallesindeki 15. Yüzyıl Osmanlı dönemi eseri tarihi taş köprü zamana direniyor. Depremde dahi en ufak bir zarar görmeyen köprü, adeta tarihe ışık tutuyor. 20 metre uzunluğunda, 3.80 metre eninde tek kemerli tarihi köprü, Süleymanlı Mahallesinin simgesi durumunda.

Köy, içerisinde barındırdığı tarihi köprü, hamam, kale ve soğuk pınar çeşmesiyle görenleri kendisine hayran bırakıyor. İlçeye bağlı Süleymanlı Mahallesinde Acere mevkisinde Süleymanlı kalesi, Kanlı Köprü, Kantarma Köprüsü, Tekke Köprüsü, Soğukpınar Çeşmesi ve hamam yer alıyor.

Bölgenin turizme kazandırılması halinde bölgenin canlanması ve tarihi eserlerin de daha uzun ömürlü olmasını sağlayacak.

1915’e yılına kadar 18 bini aşan nüfusu ile Maraş sancağına bağlı bir kaza merkezi olan Zeytun, 25 Mart 1915 tarihinde Ermenilerin isyanı sonucunda isyanı bastırmak üzere gelen Maraş Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Bey’i şehit etmeleri üzerine adı padişah fermanıyla Süleymanlı’ya çevrildi.

Cumhuriyet döneminde bucak olan Süleymanlı günümüzde mahalle statüsünde ve 300-400 hane civarında Selanik’ten gelen muhacirler yaşıyor.