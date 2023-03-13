Bolu’nun Mudurnu ilçesinde bulunan tarihi Madanlar Konağı’nda çocuklara ücretsiz İngilizce eğitimi verildi. Konağın yolunu tutan minikler, verilen eğitime yoğun ilgi gösterdi.

Bolu’da 150 yıllık tarihi Madanlar Konağı bir ilke imza attı. Buram buram tarih kokan ilçenin eski yapıları arasında yer alan konağın işletmecileri, ücretsiz dil eğitimi başlattı. Hızırfakı Mahallesi’nde bulunan Madanlar Konağı’nda çocuklara yönelik ücretsiz İngilizce eğitimi verildi. Konağın işletmecileri tarafından duyurulan yabancı dil eğitimine Mudurnulu aileler ilgi gösterdi. Resim ve oyunlarla desteklenen İngilizce eğitiminde minikler keyifli anlar yaşadı.

"Ticari anlamda değil ilçeye de katkımız olsun istiyoruz"

Madanlar Konağı’nda sosyal etkinliklere önem verdiklerini ifade eden işletmeci Ege Yıldırım, "Konağımızda sosyal etkinliklere önem veriyoruz. Ticari anlamda değil ilçeye de katkımız olsun istiyoruz. İngilizce öğrenmek çok beceri isteyen bir dildir. Mudurnu’daki insanları geliştirmek turistik amaçlı da olabilir. İleride herkesin okul ve hayat başarısı da önemli bir katkı sağlar bugün sadece bir tanıtım etkinliği yaptık" dedi.

Kursa yabancı dil öğrenmeye gelen Kuzey Ece Öner, "İngilizceyi çok seviyorum. Burada arkadaşlarımla İngilizce ders işledik. Resim yaptık, kartopu oynadık" diye konuştu.

"Oyunlu İngilizce dersi yaptık"

Çocukların İngilizce öğrenmesine katkı sağlayan Handan Salta, "İstanbul Üniversitesi’nde okutmanlık yaptım. İngilizce okutmanlığı ama aynı zamanda Drama Derneği’nden de bütün aşamaları aldım. Hem çocuklar için hem yetişkinler için burada ayrı atölye yapmayı düşündük ama katılan fazla olmadığı için yetişkinlerden gelenleri de çocuklar atölyesine aldık. Hep birlikte oyunlu İngilizce dersi yaptık" ifadelerini kullandı.