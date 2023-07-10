Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde belediye tarafından restorasyonu yapılan tarihi konak turizm kazandırıldı.

Gölpazarı Belediyesi tarafından ilçesinde tarihi konak belediye tarafından restorasyon yapılarak Butik Konak Otele çevrildi. Otel hakkında bilgi veren Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, "Yeşilin her tonuna doymak, doğa sporlarıyla eğlenmek, organik ürünlerle, yöresel lezzetlerin tadını çıkarmak istiyorsanız, kadim ilçemiz Gölpazarı’nda artık yeni bir eviniz var. Hizmete açtığımız, 22 yataklı tarihi butik Konak Otel’imiz sizleri bekliyor. Yöresel ve doğal ürünler, yöresel kahvaltı, konaklama, organizasyon gibi etkinlikler yapılabilir" dedi.