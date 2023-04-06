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19. yüzyılın sonlarında 512 metrekare arsada 172 metrekare kapalı alan üzerine inşa edilen ve 2013 yılında kamulaştırılan 3 katlı tarihi konak Ordu Büyükşehir Belediyesinin girişimleriyle aslına uygun restore edilerek kültür envanterine kazandırılacak.

Tarihi sivil mimari eserlerin geleceğe kazandırılması amacıyla Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Ordu Valiliği YİKOB Başkanlığının da desteğiyle Altınordu Selimiye Mahallesi Hamam Sokak’ta bulunan Köymen ailesine ait tarihi konağın restorasyon çalışmalarının yüzde 70’i tamamlandı.

Ordu’da tarihi Selimiye Konağı’nın restorasyonu devam ediyor.

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