Batman’ın Sason ilçesinde bulunan bin 500 yıllık tarihi Komk Manastırı’nın restore edilerek turizme kazandırılması için hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Sason ilçesine bağlı Kilis ve Turnalı köyleri arasında bulunan tarihi yapı olan Saint Pierre Manastır’ına (Komk Kilisesi) tırmanarak incelemelerde bulunan Kaymakam Murat Mete, tarihi manastırın restore edilerek turizme kazandırılacağını söyledi.

Saint Pierre Manastırı Batman’ın Sason ilçesi sınırları içerisinde bulunan ilçeye kuş uçumu 12 kilometre kuzeydoğu kısmında bulunuyor. Havari Petrus veya Kömk Kilisesi olarak da bilinen manastırın bir kitabesi olmadığından yapım tarihi net olarak bilinmiyor. Ancak yapıda kullanılan malzeme ve süsleme özelliklerine bakıldığında inşasının bin 500 yıl öncesine dayandığı tahmin ediliyor. Manastırın mimari yapısı, tüm tahribatlara rağmen görkemli bir şekilde göze çarpıyor.