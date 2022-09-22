Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Bünyan Meslek Yüksekokulu, 2022-2023 Öğretim Yılı Akademik Kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Bünyan Meslek Yüksekokulu, 2022-2023 Öğretim Yılı Akademik Kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Bünyan’daki tarihi Sultanhanı Kervansarayı’nda Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’nın başkanlığında yapılan toplantıya Bünyan MYO Müdürü Doç. Dr. Sedat Per ile öğretim elemanları katıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, uygulama ve proje odaklı üniversite misyonu ile faaliyetlerini sürdüren Kayseri Üniversitesi’nde mesleki ve teknik yükseköğretime önem verdiklerini söyledi.

Rektör Karamustafa, “Henüz yeni kurulmuş bir yükseköğretim kurumu olmamıza rağmen kısa sürede önemli mesafeler kat ettik. Özellikle mesleki ve teknik yükseköğretim alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirmek amacıyla önemli çalışmalar yapmayı hedeflemekteyiz. Öğrencilerimizin mesleki ve teknik öğrenimlerini uygulamalı olarak sahada daha nitelikli şekilde görebilmeleri için projeler hazırlayarak, elimizden gelen her türlü çabayı göstermeye çalışıyoruz. OSB MYO projesi de bunlardan biridir. Amacımız öğrencilerimizi daha nitelikli ve daha donanımlı bir şekilde mezun ederek, iş dünyasıyla kaynaşmalarını ve istihdam edilebilirliklerini sağlamaktır. Bu çerçevede bize destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Kayseri Üniversitesi, misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda büyümeye, bulunduğu şehre ve ülkemize önemli katkılar sunmaya devam edecektir” diye konuştu.