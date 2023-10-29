Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 8’incisini düzenlediği Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali’nde tarihi kent merkezinin sokakları şenlik alanına dönüştü. Festivalde Kaleiçi’nin 33 ayrı noktasında 103 etkinlik gerçekleştirildi.

Kaleiçi Old Town Festivali, Antalya’nın simgelerinden tarihi Üç Kapılar’da küratörlüğünü Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Doç. Dr. Terlan Mehdiyeva Azizade’nin yaptığı “Üç Kapılar’da Buluşalım” etkinlikleri ile başladı. 130 yılında Roma İmparatoru Hadrianus’un Antalya’yı ziyareti onuruna yapılan kapıda müzik dinletileri, canlı performanslar, resim çalışmaları gerçekleştirildi. Üç Kapılar’ın ünlü konuğu ise oyuncu, yönetmen, sanat yönetmeni ve oyun yazarı Tamer Levent oldu. Levent eğitmenliğindeki gösteride AÜ öğrencileri doğaçlama drama gösterisi sundu. Oyuna seyirciler de dahil oldu.

Kaleiçi’nde yıllar önce ‘Sanata Evet’ festivali düzenlediklerini söyleyen Tamer Levent, Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali’yle 2’nci kez Kaleiçi sokaklarında olduğunu belirtti. Levent, “Çok geniş bir katılım oldu ve interaktif oldu. Hem görüşlerini belirttiler hem de izleyicilerimizin içinden oyun oynayanlar oldu. Ben buna çok mutlu oldum” dedi.

Dramayı "kendini fark etmek" olarak tanımlayan Levent, “Kendimizi ayakta sağlıklı tutabilmek için sanat kavramına yeniden ve bu çağa özgü bir vizyonla sahip çıkmamız gerekiyor. Sanata evet diyoruz” diye konuştu.

Gösteride rol alan Bilge Göze Bal, festival için Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’a teşekkür etti. 52 yaşındaki Nurgül Yüksel ise gösteriden çok keyif aldığını söyleyerek, “Aslında sürpriz oldu. Müzik dinletisi için gelmiştik” dedi.

Yüksel, festival hakkında ise şunları söyledi:

“Kesinlikle çok güzel. Hem halka açık hem keyifli hem Antalya’nın tanıtımı için çok güzel ve çok renkli. Özellikle de bu 100’üncü yılın kutlamalarının döneminde bence çok çok başarılı ve çok güzel.”

Festival çerçevesinde Balıkpazarı Sokak’ta 35 yıllık Antalya Olgunlaşma Enstitüsü de ‘biberli ekmek’ yapımının anlatıldığı mutfak atölyesine ev sahipliği yaptı. Ayrıca Mescit Sokak’ta mandala boyama, Hesapçı Sokak’ta son dönemin popüler perküsyon aleti hang drum atölyeleri düzenlendi. Başka bir sokakta tarihi bir konağın bahçesinde bir grup Antalyalı sanatçı düzenlenen çalıştayda bir araya gelirken, gazeteci, yazar ve belgeselci Tuluhan Tekelioğlu, Antalya’da Selçuklu dönemine ait tek medrese olan Karatay Medresesi’nde ‘Görmek İstediğin D’eğişimin Kendisi Sen Ol’ başlıklı söyleşi ve imza günü gerçekleştirdi.

Festival, her gün saat 09.00’da Kaleiçi’nde yoga ile başladı. Festivalde Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Antalya’sı, Alacahöyük’ten Göbeklitepe’ye Cumhuriyet dönemi

arkeoloji çalışmaları ve Antalya’nın endemik bitkileri de düzenlenen konferans ve söyleşilerde ele alındı. Doğaçlama komedi, konserler, ritim atölyeleri, dans gösterileri ve çocuklara yönelik etkinlikler festivale renk kattı.

Festivalin ana teması: “Cumhuriyet’in Işığı”

Cumhuriyetin kuruluşunun 100’üncü yılında gerçekleşen festivalde etkinliklerin ana teması “Cumhuriyet’in Işığı” oldu. Resim, müzik, heykel ve daha birçok alanda sanatsal çalışmalar bu başlık etrafında gerçekleşti. Bu çalışmalardan biri de tekstil, seramik ve heykel disiplinlerinden üç sanatçının bir araya gelerek oluşturduğu eğitim çalışması oldu. Öğretim Üyesi Mine Aydoğan, seramik sanatçısı Emel Mülayim ve heykel sanatçısı Cem Güney Çevikbaş, kadın ve eğitim üzerinden Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Atatürk devrimlerini anlattı. Çevikbaş, “Eserlerimiz kinetik, heykel diye geçiyor. Kendi etrafında dönerken, insanlar etrafında gezerken sorma, sorgulama ve izleme fırsatı buluyor. Ortak temamız olan Cumhuriyeti üç farklı sanatçımızla nasıl bir araya getirebiliriz diye bir çalışma yaptık” diye konuştu.