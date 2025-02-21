UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde tarihi konaklar ve yapılar beyaz örtüyle kaplanırken, vatandaşlar da kar manzaralarının keyfini fotoğraf çekerek çıkardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Karabük’te öğleden sonra kar yağışı etkili olmaya başladı. Yaklaşık 4 saat aralıksız devam eden kar yağışı sonrası UNESCO kenti Safranbolu’daki Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve konaklar, yağan karın ardından beyaz örtüyle kaplandı. İlçeye hakim tepedeki Hıdırlık Seyir Terası’nı ziyaret eden vatandaşlar kar manzaralarının tadını bol bol fotoğraf çekerek çıkardı. Kartpostallık görüntüler seyrine doyumsuz anlar ortaya çıkardı.

Öte yandan kar yağışı sonrası beyaza bürünen Karabük şehir merkezi dronla görüntülendi.