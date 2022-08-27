UNESCO Dünya Kalıcı Mirası Listesi’nde bulunan Afrodisias Antik Kenti’ne ev sahipliği yapan ve 7 bin yıllık tarihi ile dikkat çeken Aydın’ın Karacasu ilçesinde, pandemi sebebiyle 2 yıl ara verilen geleneksel festival yeniden başladı.

UNESCO Dünya Kalıcı Mirası Listesi’nde bulunan Afrodisias Antik Kenti’ne ev sahipliği yapan ve 7 bin yıllık tarihi ile dikkat çeken Aydın’ın Karacasu ilçesinde, pandemi sebebiyle 2 yıl ara verilen geleneksel festival yeniden başladı.

Aydın’ın Karacasu ilçesinde, bu yıl 33.’sü düzenlenen Karacasu Afrodisias Kültür, Sanat ve Tanıtım Festivali, 2 yıl aranın ardından yeniden başladı. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un katılımıyla açılışı yapılan festivalde mehter eşliğinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşü büyük ilgi gördü. Karacasu Karşıyaka Köprüsü’nde kortej eşliğinde başlayan festival yürüyüşü Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinden ilçe meydanında son buldu. Mehter eşliğinde yapılan yürüyüşe vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından mehter ve halk oyunları ekipleri gösteri gerçekleştirdi.

“Karacasu önemli ilçelerimizden”

Karacasu’nun Aydın için önemli bir kent olduğunu ifade eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, açılış töreninde yaptığı konuşmada “33 yıldır bu geleneği sürdüren, önceki dönemlerde bunu başlatan ve bugünkü etkinlikte yer alan katkısı olan bütün kişi ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Yörelerin ürünlerinin tanıtılması, bölgenin turizm hareketliliğinden daha fazla pay alınması adına bu tür etkinlikler oldukça önemli. Karacasu ilçemiz Aydın’ın önemli ilçelerinden birisi. Tarihiyle, doğal güzellikleriyle, tarımsal potansiyeli ile önemli değerlere sahip Aydın’ın önemli ilçelerinden birisi. Ama sadece Karacasu’nun bu değerleri Karacasu ile sınırlı olamayacak kadar büyük. Bugün Dünya UNESCO Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Afrodisias, sadece Karacasu’nun değil, Aydın’ın değil, Türkiye’nin değil, dünyanın önemli değerlerinden, önemli merkezlerinden birisi. Böylesine önemli değerleri korumak, gelecek kuşaklara aktarmak adına geçmişte başlatılan çalışmaları da aynı heyecanla bundan sonra da sürdürmeye devam edeceğiz. Bu tür etkinliklerle yöresel ürünlerin tanıtılması, turizm potansiyelinin daha farklı bir noktaya gelmesi oldukça önemli ve değerli. Karacasu’nun başka gelenekleri de var. Yıllardır devam eden Dedebağ Keşkek hayrı da bu yıl 740. gerçekleştirecek olan bir etkinlik olarak tarihsel süreçten günümüze kadar önemli bir faaliyetin de ortaya koyduğu bir sonuç. Pazar günü böyle bir etkinliği yine Karacasu gerçekleştirecek. Ben bu etkinlikte emeği geçen hayrı olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Karacasu ilçemiz birçok alanda çalışmaları gerçekleştiren ve onları hayata geçirmek için gayret gösteren bir ilçemiz. Bizde belediyenin yaptığı çalışmalara Valilik olarak imkanlar ölçüsünde destek verip onun çalışmalarını daha iyi bir noktaya taşımak adına gayret içerisindeyiz. Buranın tarihi dokusunu daha öne çıkarabilmek adına eski tescilli binaların restorasyonu ve turizme kazandırılması adına yürütülen çalışmalara bizde valilik olarak destek veriyoruz. Kırsal altyapıdan birçok noktaya kadar, tarımsal potansiyelin geliştirilmesine kadar imkanlar ölçüsünde destek olmaya da devam edeceğiz. Ben bu etkinliğin ilçemize, ilimize, bölgemize katkılı olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Aksoy, beraberindeki heyet ile birlikte festival stantlarını gezdi. İlçe meydanına getirilen 5 buçuk metre uzunluğundaki tahinli pide ve üzeri ay yıldız işlemeli kıymalı pidesi büyük ilgi gördü. Festivalin ilk günü Afrodisias Antik Kentinde İzmir Devlet Klasik Türk Müziği konseri ile son buldu.

Festivali açılış törenine Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un yanı sıra Karacasu Kaymakamı Hatice Gamze Kuran, Aydın milletvekilleri, Aydın İl Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, MHP MKYK Üyesi Burak Pehlivan, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer ile siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.