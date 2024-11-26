Tarihi Kentler Birliği tarafından bu yıl 23’üncüsü düzenlenen, Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’na katılan Yıldırım Belediyesi 4 projesiyle ödüle layık görüldü.

Tarihi Kentler Birliği Meclisi’nin 2024 Yılı Olağan İkinci Toplantısı’nda, Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda dereceye giren belediyelere ödülleri takdim edildi. Yıldırım Belediyesi, Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi, Akif Emre Kültür Merkezi, Osman Fevzi Efendi Yazlık Köşkü-Fevziye Parkı ve Müsellim Köşkü ile proje ödülüne layık görüldü. Ödülü, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ı temsilen başkan yardımcısı Gökhan Yıldız aldı.