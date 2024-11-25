Tarihi Kentler Birliği Meclisi 2024 Yılı Olağan İkinci Toplantısı Muğla’nın Marmaris ilçesinde yapılırken Söke Belediyesi başarı ödülüne layık görüldü.

Tarihi Kentler Birliği Meclis toplantısına Söke Belediyesi’ni temsilen Meclis Üyesi Mimar Nusret Berk Yeltekin katıldı. Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen Koruma Özendirme Yarışması’nda; üye olan 30 belediye, 61 proje arasından Söke Belediyesi’ne de başarı ödülü geldi. TKB Danışma Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede 34 uygulama projesi arasından Söke Belediyesi’nin Kemalpaşa Mahallesi’nde (333 ada 11 parsel) Eğitim, Sanat, Kültür Merkezi olarak faaliyet gösteren ‘Dalgıç Konağı’ ile Aydın Caddesi üzerinde (29 ada 15 parsel) Kitap Evi olarak faaliyet gösteren ‘Kaktüslü Ev’ restorasyon projeleri Başarı Ödülü’ne layık görüldü.

Ödülü, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan adına meclis üyesi Nusret Berk Yeltekin aldı. Başkan Dr. Mustafa İberya Arıkan öncülüğünde Söke Belediyesi, tarihi ve sembol yapıları kendi ekibiyle yenileyerek; vatandaşların hizmetine kazandırmaya devam ederken, yapılan başarılı çalışmaların ödülle taçlandırılması da ayrıca bir heyecan oluşturdu.