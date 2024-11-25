Şehzadeler Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği’nin (TKB) 23’üncüsünü düzenlediği ’Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda’ başarı ödülünün sahibi oldu.

Türkiye genelinde 469 belediyenin üye olduğu Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından bu yıl 23’üncüsü düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’na 30 belediye 61 proje ile katıldı.

Şehzadeler Belediyesi’nin, Doğu Kışla içerisinde bulunan ve Kurtuluş Savaşı sırasında karargâh binası olarak kullanılan tarihi binanın “Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi’ne dönüştürülmesi için yürüttüğü General Seyfettin Çalbatur Binası Restorasyon Projesi, TKB’nin bu yıl 23’üncüsünü düzenlediği “Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda” başarı ödülüne layık görüldü.

Muğla’da düzenlenen ödül törenine katılan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, ödülü Ankara Büyükşehir Belediyesi ve TKB Başkanı Mansur Yavaş’ın elinden aldı.

Şehzadeler Belediye Başkanı ve TKB Encümen Üyesi Gülşah Durbay, projenin Manisa’nın kültürel mirasına katkı sağlamakla kalmayıp, milli birlik ve beraberliğin sembolü olarak gelecek nesillere de aktarılacağını vurguladı. Durbay, “Sürdürmekte olduğumuz restorasyon çalışmaları ile metruk durumdaki tarihi bina, hem modern bir çocuk merkezi olarak kullanılacak hem de kentin tarih ve kültür mirasına değer katacak Şehzadeler Belediyesi’nin bu projesi, hem çocukların hem de şehir halkının faydalanabileceği bir kültür merkezi oluşturma hedefiyle Manisa’ya tarihi ve anlamlı bir armağan olarak kazandırılacak. Tarihi yapılar toplumun tarihini, kültürünü, sanatını ve yaşam biçimini bizlere anlatan en önemli unsurlardır. Tarihi yapıları restore etmek sadece geçmişle bağlarımızı güçlendirmekle kalmıyor, gelecek nesillere de ışık olmayı sürdürüyor. Belediye olarak kentimizdeki tüm tarihi değerlerimizi önemsiyor ve korumak için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

General Seyfettin Çalbatur Karargâh binası

1916 yılında kışla olarak inşa edilen tarihi yapı, Kurtuluş Savaşı sırasında Karargâh Binası olarak kullanılmış ve General Seyfettin Çalbatur gibi kahraman isimlere ev sahipliği yaptı. Savaşın ardından, 8 Eylül 1922 tarihinde Manisa’nın kurtuluşunun simgesi olan Türk bayrağını hükümet konağına çeken General Çalbatur’un ismi, bu bina ile ölümsüzleştirildi. Şehzadeler Belediyesi’nin restorasyon projesiyle tarihi yapı, çocuklara yönelik eğitici kurslar ve öğretici etkinliklerin düzenleneceği bir merkez olarak hizmet verecek.